Le prochain Assassin's Creed prendrait place durant la guerre de 100 ans

Le nom de code du projet serait « Assassin's Creed Tournament ». Il ne s'agira pas du nom final, comme « Assassin's Creed Ragnarok » a été transformé en Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft aurait pour ambition de sortir le jeu fin 2021, un an après son prédécesseur, mais il pourrait être reporté à 2022, notamment à cause de la situation sanitaire qui rallonge les délais de développement.

L'intrigue prendrait place au début de la guerre de Cent ans, qui voit s'opposer les royaumes de France et d'Angleterre durant les 14e et 15e siècles. Le joueur incarnerait un chevalier et champion de tournois français. Il serait fortement lié aux templiers originels ainsi qu'au roi Richard Cœur de Lion (un descendant ?).