Podcasts : ça y est, YouTube vous ouvre ses portes !

Comme on peut le voir ci-dessus, il est maintenant possible de créer un podcast, ou de mesurer les performances des contenus qui auront été postés par le propriétaire d'une chaîne. YouTube a par ailleurs mis en ligne deux pages détaillant le fonctionnement et des conseils pour améliorer la visibilité des podcasts.

Est-ce que cela sera suffisant pour attirer le public qui a désormais ses habitudes sur Spotify, et qui dispose déjà de nombreux outils pour gérer les podcasts ? Difficile de se prononcer, mais les prochains mois devraient nous donner un premier aperçu des tendances.