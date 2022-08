L'application Twitter va vous permettre d'écouter des podcasts

L'idée est de proposer une expérience nouvelle en permettant de découvrir de nouveaux podcasts d'une manière différente de ce que font les mastodontes du genre, Spotify et Apple Podcasts. En effet, ces derniers ont tendance à ne mettre en avant que ceux qui sont déjà les plus écoutés. Les autres podcasts doivent se reposer sur le bouche-à-oreille et faire leur communication sur les réseaux sociaux… et notamment Twitter.