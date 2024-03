Spotify se lance dans un nouveau domaine avec les vidéos éducatives

Pour l'heure, Spotify ne précise pas si les vidéos éducatives seront par la suite déployées à plus grande échelle et sur d'autres marchés. Comme le suggère The Verge, il est possible que ce contenu joue un rôle dans un futur abonnement « Supremium ». Selon les rumeurs, celui-ci comprendrait l'accès au lossless audio, davantage d'heures d'écoute de livres audio, des outils de mixage avancés et plus d'options de filtrage des titres.