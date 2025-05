Hier, un membre du subreddit r/truespotify a vu apparaître de nouvelles options dans ses playlists de genres, notamment en R&B. Spotify permettrait désormais de relancer la sélection en choisissant des sous-genres plus précis comme Neo Soul, Pop R&B ou Alternative R&B. Plutôt que de filtrer la playlist d’origine, l’app en génère une nouvelle de A à Z, avec des morceaux différents et des artistes souvent absents des sélections classiques. Une approche bien plus dynamique que le sempiternel « titre similaire » servi par défaut, et qui pourrait enfin débloquer une vraie expérience de découverte – ce que l’algorithme peine à offrir aujourd’hui.