Concrètement, à condition de bien vouloir débourser 5,99 euros de plus par rapport à l'abonnement Premium, Music Pro permettrait d'intégrer de l'IA à l'expérience Spotify, pour offrir une fonctionnalité de remix intelligent aux utilisateurs.

À cela s'ajouterait un autre avantage (plus utile ?), à savoir une meilleure restitution audio. De plus, en étant abonné Music Pro, l'utilisateur pourrait prétendre à l'achat de billets de concerts, avec un accès privilégié aux meilleures places et à certaines préventes.