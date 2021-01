Le livre audio cartonne, le bouquin interactif tactile, lui, ne demande pas mieux

Jean-Luc Michel est passionné d'histoire, de voyage et de photographie. Des passions qui hélas, nous paraissent lointaines ces temps-ci, mais en réalité pas tant que cela. Car l'ancien professeur des universités, vrai baroudeur, à la tête des Éditions Communiquance, s'est lancé le défi de rendre accessible au plus grand nombre les livres interactifs tactiles agrémentés de photos et de vidéos, en plus des textes. Voyager, apprendre et s'émerveiller tout en restant chez soi, c'est finalement possible.