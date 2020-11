Place des Libraires, la marketplace qui pousse le lecteur à la rencontre de son libraire (Interview)

François Boujard, président et co-fondateur de Tite-Live, un leader européen des logiciels de gestion et de vente pour les librairies, qui de ses propres mots cultive « la culture de la solution », fait sensation en 2020 auprès des libraires et de leurs clients, grâce à sa marketplace. Depuis plusieurs mois marqués par un premier puis un second confinement, placedeslibraires.fr a pris une place de plus en plus importante dans le monde culturel. Et ce d'autant que les librairies font face à une fermeture administrative pesante, qui cause tracas financiers et contraintes de toutes sortes. Aujourd'hui, plus de 800 librairies (sur les plus de 3 000 installées en France, selon le Syndicat de la librairie française) sont référencées sur la plateforme. Clubic a voulu en savoir plus quant au modèle de l'entreprise (et de sa marketplace), qui contribue au développement du click and collect et à l'informatisation des librairies, en interrogeant François Boujard, son co-fondateur.