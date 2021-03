La France déteste la publicité en ligne, plus que tout le monde

Concrètement, la France compterait 58 038 536 internautes, lesquels effectueraient tous les mois 336 280 requêtes pour trouver un bloqueur de publicités. Cela correspond à 579 recherches pour 100 000 utilisateurs.

La Suède et le Danemark sont en seconde et en troisième place avec respectivement 510 et 485 requêtes pour 100 000 personnes connectées. C'est globalement en Europe que la publicité en ligne est la moins acceptée avec, sur l'ensemble du Vieux Continent, 1 605 060 requêtes mensuelles.

Les pays les plus enclins à accepter la publicité sont localisés en Afrique. Sur 100 000 Nigérians connectés, un seul d'entre eux recherche un bloqueur de publicité chaque mois. Ils ne sont que deux en République démocratique du Congo ou au Burkina Faso et trois en Tanzanie, en Éthiopie ou en Zambie.

Il serait intéressant de déterminer lesquels de ces pays seraient également les plus enclins à payer des services aujourd'hui sponsorisés par de la publicité.