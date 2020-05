Chrome va bloquer les pubs énergivores pour économiser vos batteries

Google part à la chasse aux publicités consommant abusivement les ressources de nos appareils. Les plus énergivores seront même bloquées par défaut sur le navigateur.

« Nous avons récemment découvert qu'une partie des publicités consomment une part disproportionnée des ressources de l'appareil, telles que la batterie et les données réseau, sans que l'utilisateur ne puisse le savoir », est-il expliqué.

Conséquence : l'autonomie des PC portables et surtout des smartphones et tablettes peut être significativement réduite. Quand à la consommation de données réseau, cela contribue à mettre sous pression la bande-passante disponible sur le réseau domestique et à augmenter drastiquement la data utilisée sur les réseaux mobiles.