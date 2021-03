Poussière : les éléments se déchaînent dans un triptyque inter-dimensionnel

Poussière, c'est le nom de l'héroïne du jour. Depuis le grand incendie qui a ravagé la moitié de la ville et tué ses parents, elle s’occupe seule de son petit frère et de sa petite sœur, Pan et Ayame. Elle fait aussi partie des combattants qui affrontent, de plus en plus régulièrement, d'étranges géants roses et blancs.

Incendies, tornades, ouragans, s’abattent en effet sur la population, systématiquement suivis des géants, qui foncent dans le tas. Lors d’une ultime attaque, la ville de Poussière est définitivement rayée de la carte, poussant l’orpheline doit se réfugier dans la capitale. Là-bas, elle va peu à peu découvrir pourquoi les catastrophes naturelles sont soudainement si nombreuses, et se retrouver mêlée à un complot d’envergure… inter-dimensionnelle.