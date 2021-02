Skyward, aventures trépidantes en apesanteur

Après le « jour G », le monde a bien changé, et les règles établies ne sont évidemment plus les mêmes qu'autrefois. C’est d’ailleurs ce qui effraie le père de Willa : lui n’est plus capable de quitter son appartement depuis la tragédie, et sa fille est obligée de subvenir à leurs besoins à tous les deux.

Et pour cause, comme on le constate dès le prologue, ce protagoniste n’est pas tout à fait étranger à la catastrophe qui a frappé le monde… Mais dans quelle mesure ? Quel est son rôle dans ce surprenant événement ? Le mystère plane encore.

Au-delà d’une histoire de science-fiction renversante, au sens propre du terme, Skyward revêt donc aussi un petit côté enquête et suspens. Willa, décidée à sortir son père de sa cachette pour pouvoir enfin vivre sa vie comme elle l'entend, va forcément chercher à connaître davantage son passé.

L’album propose ainsi son lot d’aventures et de mystères, le tout souligné par des notes d’humour et de légèreté (sans mauvais jeu de mots).