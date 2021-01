Mécanique Céleste, balle au prisonnier à haut risque

Comme dit plus haut, derrière ces matchs se posent des questionnements très politiques. Car si c’est la liberté de Pan qui est en jeu, une autre nation, Cères, a tout intérêt à venir prêter main-forte à nos héros pour faire flancher l’oppresseur Fortuna. Au fil des matchs, on découvre aussi les tensions qui se jouent au sein même de cette citée plus évoluée, mais pas plus paisible. Si l’album est une pépite, ce n’est pas non plus un sans faute. Et c’est justement là où Merwan pêche un peu.



On est tellement emporté par l’action sur le terrain, qu’on en vient à moins s’intéresser aux dialogues « à côté ». Or, c’est bien de révolte dont nous parle l’auteur, et il semble avoir voulu en faire un point central de son récit. La révolte d’Aster, apatride, qui représentera quand même une cité, la révolte des citoyens de Pan face à l’oppresseur, et même celle des citoyens de Fortuna face à leurs dirigeants violents. Mais ces moments sont moins soignés et les dialogues sont moins marquants si bien qu’on a tendance à passer à côté.