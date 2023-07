Le top 5 des applications à ne pas manquer ce week-end

GetYourGuide

GetYourGuide est une agence de voyages en ligne spécialisée dans la planification et la réservation d’activités et de visites touristiques dans plus de 150 pays. Elle propose une vaste sélection d’options, allant des visites guidées aux billets pour les attractions touristiques, les expériences culinaires, les excursions en plein air, et bien plus encore. Disponible sur iOS, Android et sur le Web, GetYourGuide est une application gratuite.