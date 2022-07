Top 5 des applications à posséder absolument sur son smartphone

Amerigo est une application qui offre un gestionnaire de fichiers évolué et tourné vers le stockage Cloud. En effet, elle permet de se connecter simultanément à plusieurs services tels que Dropbox, OneDrive ou encore Google Drive. De ce fait, Amerigo permet de libérer facilement de l'espace sur un smartphone et de centraliser l'accès à des fichiers stockés dans le Cloud à un seul et même endroit. L'application est disponible sur Android et iOS, précisons qu'une version desktop existe également, portant Amerigo sur Windows et macOS.