Google Play Games est enfin dispo : des centaines de jeux mobiles rejoignent nos PC !

Aujourd'hui, Google annonce diverses mises à jour majeures concernant Play Games on PC. « En tenant compte des commentaires des joueurs et des développeurs du monde entier, nous avons ajouté des centaines de nouveaux jeux, étendu le service à de nouvelles régions afin de le rendre accessible à un plus grand nombre de joueurs, et déployé une nouvelle fonctionnalité pour rendre le jeu encore plus facile », explique sur son blog le géant américain.