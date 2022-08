Les nombreux jeux de Google Play Games sont désormais accessibles même avec un PC peu puissant

Google a également revu ses exigences en matière de CPU, puisque Google Play Jeux se limite désormais à un processeur quad-core, au lieu d'un processeur octo-core. Enfin, le géant du Web a également revu à la baisse le stockage demandé, ce dernier passant de 20 Go à 10 Go. De cette manière, Google permet à un panel plus large d'utilisateurs de profiter de ses nouveaux services. Reste à savoir maintenant quand Google Play Jeux sera déployé chez nous.