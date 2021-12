Les jeux Android débarqueront sur Windows 10 et 11 l'année prochaine via Google Play

Google a profité des Game Awards pour annoncer l'arrivée prochaine de Google Play Games sur PC, sous la forme d'une application Windows. Elle permettra aux joueurs sur Android de profiter de leurs jeux mobiles sur leur PC Windows et de passer d'une plateforme à l'autre sans interruption et sans perdre leur progression. « Ce produit conçu par Google apporte le meilleur de Google Play Games à davantage d'ordinateurs portables et de bureau, et nous sommes ravis d'étendre notre plateforme pour que les joueurs puissent profiter encore plus de leurs jeux Android préférés" », a déclaré Greg Hartrell, directeur produits de la firme de Mountain View, à The Verge.