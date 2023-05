Vos meilleurs jeux Android sur PC ? La bêta de Google Play Games arrive en Europe

Comme le rappelle The Verge, l'arrivée du service dans ces pays intervient alors que Google l'avait déjà déployé en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) en novembre dernier… et ce, après un déploiement initial en Asie (Hong Kong, Corée du Sud et Taïwan) dès janvier 2022. En tout, la plateforme touche donc désormais 56 pays.

Pour rappel, Google Play Games for PC permet tout simplement de lancer sur Windows des jeux normalement conçus pour Android. Tous les jeux du Play Store ne sont pas éligibles, mais une bonne centaine font actuellement partie du programme. Parmi eux, on peut citer 1945 Air Force, Last Forteress, Asphalt 9, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom, ou encore Evony: The King’s Return.

Google précise par ailleurs que de nouveaux jeux sont ajoutés au service tous les mois, et que Play Games for PC sera étendu à encore plus de pays par la suite.