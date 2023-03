Supprimé du Play Store, ce jeu culte pourrait peut-être faire son grand retour

Si Rovio Classics: Angry Birds a été retiré du Play Store de Google, il est néanmoins resté disponible sur l'App Store sous le nom de Red's First Flight, le temps de récolter de nouvelles données. Celles-ci pourraient avoir un impact plus important que prévu. En effet, si le changement de nom permet au jeu d'exister sur iOS sans entraver la visibilité des autres jeux Angry Birds, son retour sur le Play Store sera envisagé. Dans le cas contraire, Red's First Flight pourrait tout simplement disparaître de l'App Store et voir son aventure s'arrêter là.

Durant les prochaines semaines, le comportement des utilisateurs sera donc observé de près. Rovio a constaté que les joueurs cherchaient bien Angry Birds, mais puisqu'ils tombaient sur un jeu payant parmi les premiers résultats, ils se contentaient de quitter la page sans même télécharger l'un des free-to-play de la marque. Rovio espère une éventuelle amélioration de ce côté-là avant de prendre une décision définitive.