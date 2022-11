Google aurait payé Activision, Nintendo, Riot Games et Ubisoft pour tuer des concurrents du Play Store

Selon ce document, Google et Activision Blizzard auraient conclu un accord de 360 millions de dollars sur trois ans pour que l'éditeur reste exclusivement sur le Play Store et ne lance pas son propre launcher sur mobile. Rappelons que des jeux populaires sur smartphone et tablette comme Call of Duty Mobile ou Hearthstone appartiennent à Activision Blizzard.

Google aurait aussi négocié avec Tencent Holdings Ltd pour que Riots Games, développeur de League of Legends: Wild Rift et Legends of Runeterra, reste lui aussi fidèle au Play Store, en échange du paiement d'environ 30 millions de dollars par an.

Des accords du même genre auraient également été passés avec d'autres poids lourds du jeu vidéo, dont Nintendo et Ubisoft. La société Calm, qui développe des apps de méditation et de sommeil et se rémunère par un système d'abonnement, serait aussi concernée.