Mais non ! Ce jeu mythique de nos smartphones va disparaître du Play Store

Difficile pour quiconque a cherché un petit jeu pour s'occuper sur son smartphone d'être passé à côté d'Angry Birds. Lancé en 2009 par Rovio, le jeu consiste à envoyer des oiseaux de diverses sortes et dotés de différents pouvoirs pour détruire les forteresses tenues par d'infâmes cochons. Le principe est simple, fondé sur le tactile, et suffisamment bien pensé pour éviter la frustration tout en incitant les joueurs à dépenser un peu d'argent.

Des dizaines de jeux dérivés ont vu le jour les années suivantes. En 2019, Rovio a retiré le premier jeu de l'App et du Play Store avant de le faire revenir en 2022 sous le titre de Rovio Classics: Angry Birds. Vendu 1,19 euro, le titre a visiblement eu un impact sur les autres jeux de Rovio, conduisant à la toute récente décision de le retirer de la boutique de Google dès le 23 février.

« Nous avons fait une analyse de la rentabilité de Rovio Classics: Angry Birds, et en raison de son impact sur notre portfolio, nous avons décidé que [le jeu] sera retiré du Google Play Store le jeudi 23 février. De plus, il sera renommé Red's First Flight sur l'App Store en attendant une analyse ultérieure. […] Nous comprenons qu'il s'agit d'une triste nouvelle pour les fans et l'équipe qui a travaillé dur pour faire de Rovio Classics: Angry Birds une réalité […] », peut-on lire dans le communiqué.

Il reste possible d'acheter et de télécharger le jeu jusqu'à cette date, puis de continuer d'y jouer s'il n'a pas été désinstallé. Les autres titres Angry Birds restent quant à eux disponibles et ne semblent pas menacés à court terme.