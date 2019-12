Vous êtes vieux : Angry Birds a 10 ans

Angry Birds, déjà une décennie...

Source : Gsmarena

Il y a dix ans, Rovio lançait un tout nouveau jeu mobile qui allait aussitôt anéantir toute forme de productivité, durant des semaines (voire plus) :. Un jeu mobile très novateur à l'époque, mais aussi très addictif, à tel point que la licence revendique aujourd'hui plus de 4,5 milliards de téléchargements.Outre le côté jeu mobile,a rapidement été décliné en peluches, dans des épisodes Rio ou Star Wars, mais aussi en série animée, jeux sur consoles, un long-métrage au cinéma et jusqu'à un partenariat avec le groupe Iron Maiden pour Halloween 2018 !Pour cet anniversaire, Rovio a mis en ligne un site web dédié , permettant de revivre, année après année, l'évolution de la licence Angry Birds. L'éditeur promet d'ailleurs que l'on n'a pas fini d'entendre parler de ces adorables oiseaux énervés.