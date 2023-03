Google Play Games sur PC en Europe ? Ça arrive vite ! Voilà ce qu'il faut en savoir

Toutefois, et c'est la bonne nouvelle du jour, Google vient d'annoncer que « Google Play Games on PC » va s'élargir à de nouvelles régions, sans oublier d'intégrer de nouveaux jeux. Le programme s'étendra ainsi au Japon et à d'autres pays d'Europe au cours des prochains mois et ajoutera plusieurs nouveaux jeux, dont Garena Free Fire, Ludo King et MapleStory.