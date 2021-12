Fin du match ? Les fondateurs de Tinder obtiennent 441 millions de dollars pour arrêter de se plaindre contre Match

Le procès a débuté il y a deux semaines. Le multimilliardaire Barry Diller, président du conglomérat américain IAC, avait notamment témoigné sous serment devant la justice américaine pour se défendre face aux accusations portées à son encontre par six des fondateurs de Tinder, dont les créateurs de la plateforme, Sean Rad, Justin Mateen et Jonathan Badeen, et d’anciens employés comme Rosette Pambakian, vice-présidente du marketing et communication.