Discord lève 500 millions de dollars pour concurrencer Twitch, Slack et Teams

Autrefois principalement plébiscitée par les joueurs, Discord a vu sa popularité exploser à la suite de la crise sanitaire et des mesures de confinement qui se sont imposées. Le public touché s’est élargi, tout comme les usages, désormais professionnels, personnels, voire parfois scolaires. L’application réunit maintenant plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Un essor qui n’a pas laissé insensible d’autres géants de la tech puisque des discussions de rachat auraient été menées avec Epic Games, Amazon ou encore Microsoft, qui avait fait une offre à plus de 10 milliards.