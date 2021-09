YouTube fait la chasse aux bots musicaux de Discord

Utilisé par 560 millions d'utilisateurs répartis sur 20 millions de serveurs, Rythm est l'un des bots les plus connus et utilisés de Discord. Il permet de diffuser de la musique sur les différents salons de communication d'un serveur via YouTube. Évidemment, la plateforme américaine de partage de vidéos ne voit pas d'un bon œil ce partage massif et gratuit de morceaux copyrightés et a donc décidé de faire fermer le bot. Le développeur Yoav et son équipe se préparent donc à une fermeture de leur projet le 15 septembre prochain.