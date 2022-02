Grindr : l'application de rencontre LGBTQ+ retirée des plateformes de téléchargement en Chine

La motivation des autorités chinoises, à en croire Bloomberg, est de promouvoir un environnement « civilisé, sain, festif et propice à l’opinion publique pendant le Nouvel an lunaire », pour cet événement et les Jeux Olympiques d'hiver. Alors que certains témoignent d'une intolérance de plus en plus marquée de la part du gouvernement chinois, Bloomberg précise que des concurrents locaux de Grindr, tels que Blued, sont toujours disponibles au téléchargement. Rappelons par ailleurs que Apple a déjà été épinglée pour sa propension à autoriser des pays à censurer des applications LGBTQ+, notamment la Chine .

En outre, Grindr a été vendu par l'entreprise chinoise Kunlun Tech à une société d'investissement américaine, sous pression des Etats-Unis , voilà deux ans . Kunlun Tech, propriétaire depuis 2016 de Grindr, s'était alors pliée aux exigences du Comité pour l'Investissement Etranger aux États-Unis (CFIUS), notamment pour une question de protection des données personnelles des utilisateurs américains. Cela n'a d'ailleurs pas empêché Grindr d'être, une fois encore, épinglé pour un partage des données de ses utilisateurs à des fins publicitaires, dernièrement en Norvège .