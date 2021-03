Tinder : aux US les utilisateurs pourraient bientôt avoir accès aux antécédents de leur "date"

Comme la maman de Forrest Gump le disait : « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Les utilisatrices et utilisateurs des applications de dating doivent parfois se dire la même chose, en remplaçant le « quoi » par « qui ». Et c'est justement dans cette optique que Match Group a annoncé, lundi, avoir porté un investissement dans la plateforme Garbo, un organisme à but non lucratif chargé de vérifier les « casiers judiciaires » en ligne, dans le but d'assurer des rencontres sécurisées.