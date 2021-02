AdopteUnMec envoie 1 000 lettres en l'air, ou plutôt, dans l'espace !

Deux questions vous brûlent les lèvres, c'est certain : que vont devenir les lettres et, surtout, comment faire partie des missives propulsées à toute vitesse dans les étoiles ? S'agissant de la première, les lettres rejoindront la Station spatiale internationale (ISS) avant, six mois plus tard, de revenir sur Terre, dans l'Atlantique plus précisément, une fois le désarrimage de la capsule Dragon effectif, avant de rejoindre les destinataires (avec un certificat de voyage s'il vous plaît), car là reste le but premier d'une lettre d'amour.