Tinder lance des mesures pour protéger ses utilisateurs LGBTQ+ dans 70 pays sensibles

Tinder lance la « traveler alert »

L'alerte qui s'affiche lors de l'ouverture de Tinder dans un pays non LGBTQ-friendly. © Tinder

11 pays encore particulièrement sensibles

Selon l'Association Internationale des Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans et Intersexe (),Annoncée hier, «» permettra aux personnes se revendiquant comme appartenant à la communautéde recevoir un message d'avertissement s'ils pénètrent dans l'un des 70 pays épinglés par l'association ILGA.Concrètement, si une personne s'étant identifiée elle-même comme « LGBT » venait à ouvrir l'application au sein d'un pays criminalisant l'homosexualité, celle-ci recevrait une alerte sans équivoque.», peut-on y lire. Le message donnant ensuite la possibilité à l'utilisateur dele temps de sa visite dans le pays en question.L'Arabie Saoudite, la Somalie, l'Iran ou encore le Nigeria ne sont que quelques-uns des 11 pays où les personnes LGBT peuvent encourir la peine de mort, selon l'ILGA. À contrario,. Il s'agit notamment de la Bolivie, du Mexique, du Népal ou de l'Afrique du Sud.La France, quant à elle, dispose de protections que l'association qualifie « d'étendues » ; au même titre que la quasi-totalité des pays d'Europe, et la plupart des pays sud-américains. Les États-Unis, en revanche, n'offriraient que des protections « limitées et inégales » aux personnes LGBT.La nouvelle fonctionnalité de Tinder sera disponible pour tous les utilisateurs sur iOS et Android dans les prochains jours, annonce le communiqué.