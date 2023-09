En Chine, la surveillance des utilisateurs d'applications mobiles franchit un nouveau et inquiétant cap

L'impact sur les développeurs, et notamment les plus petits d'entre eux, risque d'être assez important. Mais, ce sont surtout les entreprises étrangères qui auront plus de difficultés à pénétrer le marché chinois, Meta et X.com (ex-Twitter) en tête. Celles-ci sont, en effet, toujours présentes dans les boutiques d'applications locales, leur seul but étant d'être utilisées en dehors des frontières chinoises (ou par un VPN). La question est maintenant de savoir si, et comment, elles tenteront de se conformer aux nouvelles réglementations afin de pouvoir être téléchargeables. Et surtout, dans quelle mesure les données des utilisateurs pourront-elles être mises à disposition du gouvernement ?

Dans tous les cas, les entreprises auront jusqu'au 31 mars 2024 pour effectuer la transition, après quoi les sanctions devraient rapidement tomber. Cependant, les éditeurs de boutiques d'applications comme Tencent, Huawei, Xiaomi (qui propose un nouveau smartphone pliable) et OPPO n'ont pas l'intention d'attendre cette date, et ont déclaré qu'ils excluraient de leurs plateformes les nouvelles applications qui seraient dépourvues des informations nécessaires. Seul grand acteur concerné à rester silencieux sur le sujet, Apple n'aurait pas encore amorcé le contrôle du dépôt des applications sur son App Store. L'année 2024 n'a pas encore commencé qu'elle s'annonce déjà… intéressante.