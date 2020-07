Android 10 est présent sur 400 millions d'appareils

Ces statistiques restent loin des standards d'Apple. Actuellement, 81 % de tous les appareils iOS sont équipés du dernier iOS 13. Cela s'explique par un plus grand contrôle, et surtout beaucoup moins d'appareils à prendre en compte.

On s'attend à ce qu'Android 11 suive l'exemple de son ainé, et soit adopté encore plus rapidement.