Les mises à jour Android arrivent bien plus rapidement grâce à Treble

L'heure du bilan pour Treble

Les marques font plus d'efforts

Source : XDA Developers

La fragmentation sur Android est un phénomène bien connu : des dizaines de marques, qui sortent chaque année des centaines de modèles de smartphones différents avec des différences de SoC, il y a forcément des conséquences en termes de suivi logiciel. Mais la tendance actuelle est plutôt positive estime Google.Dans une note de blog, Iliyan Malchev, membre de l'équipe du Projet Treble, revient sur les effets de ce dernier sur les mises à jour Android. Pour rappel, Treble a été lancé en même temps qu'Android Oreo . Il s'agissait à l'époque d'une toute nouvelle architecture pour l'OS mobile devant permettre d'aider les marques à proposer plus vite les mises à jours sur leurs smartphones.Maintenant qu' Android 10 est disponible depuis quelques semaines et qu'Android 9 Pie est âgé de plus d'un an, la firme de Mountain View a décidé de faire un point sur la réussite ou non de Treble. Pour mesurer cela, Google s'appuie sur ce qu'il appelle le «». Étrangement, il ne s'agit en fait pas d'un taux mais tout simplement du volume d'utilisateurs actifs utilisant la dernière version disponible d'Android, X jours après son lancement. Comme on le remarque sur le graphique ci-dessus, la différence est énorme entre Android 9 Pie et Android 8.0 Oreo et 8.1 Oreo. Treble semble donc porter ses fruits, même si le résultat est certainement un peu biaisé puisqu'il ne montre pas un pourcentage.Google se satisfait également du fait que son programme bêta soit de plus en plus plébiscité par les fabricants. Auparavant, seuls les Pixel en faisaient partie. Puis avec Android 9 Pie, sept modèles de smartphones de sept constructeurs différents ont rejoint les mobiles de Google. Cette année, pour Android 10, 18 smartphones de 12 marques ont bénéficié de la bêta en plus des Pixel. Xiaomi et Essential ont même déployé une version stable d'Android 10 dès le premier jour et OnePlus une bêta publique. De son côté, Samsung devrait avoir un mois d'avance sur le calendrier des mises à jours de ses flagships par rapport à l'année dernière.Bref, le groupe américain estime que Treble a eu un impact très positif sur le suivi logiciel chez les fabricants de mobiles Android. Vous avez peut-être vous-même constaté de tels changements. Google compte aller encore plus dans le futur et continuer à progresser. Est-ce que le Projet Fuchsia peut avoir un rôle à ce niveau ? Sans doute, mais on n'en sait pas encore suffisamment pour le moment pour en avoir la certitude.