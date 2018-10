OnePlus 5 et 5T : la compatibilité Treble est enfin là !

Des mises à jour plus rapides d'Android

Mise à jour de sécurité et amélioration du Bluetooth

C'était attendu : le projet Treble fait son apparition sur les OnePlus 5 et 5T. Après avoir entamé des tests en juin, le constructeur chinois a donc décidé de généraliser cette possibilité à tous ses appareils, via la version 5.1.6 d'OxygenOS.Le projet Treble a été lancé par Google il y a un an. Son but : séparer le firmware des appareils mobiles de la surcouche logicielle de leurs fabricants. Ces derniers peuvent alors disposer d'une image générique du système d'exploitation Android.En pratique, Treble permet de proposer plus facilement et plus rapidement les mises à jour de l'OS mobile. En effet, ces dernières ne sont plus dépendantes des constructeurs, qui devaient jusqu'à présent les recompiler en y ajoutant les mises à jour de leurs propres logiciels.OxygenOS est une version personnalisée de l'OS mobile Android, conçue par OnePlus. Outre la compatibilité Treble, la version 5.1.6 comprend également des correctifs de sécurité pour le firmware, ainsi qu'une amélioration de la stabilité du Bluetooth durant les appels téléphoniques.Cette dernière version sera déployée par vagues, vers les appareils 5 et 5T. En attendant que le processus ne soit complètement achevé, vous pouvez vérifier si votre téléphone est compatible avec Treble, dans les paramètres de votre appareil.