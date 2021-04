Le Pixel 5a ne sortira qu'aux Etats-Unis et au Japon

Une crise dont on ne sort pas

Les PlayStation 5 ? Introuvables. Les cartes graphiques et processeurs de dernière génération ? Pas mieux. Les usines automobiles tournent au ralenti et plusieurs constructeurs comme Samsung ou Xiaomi ont déjà averti que des augmentations de prix ou tout simplement la sortie de certains produits pouvait être compromise. Le dénominateur commun ? Cette crise des semi-conducteurs dont on ne sort pas, et qui met de sérieux bâtons dans les roues de l’industrie de la tech au sens large.