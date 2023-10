Le boss d'Apple, Tim Cook, compte sur sa visite en Chine pour booster les ventes décevantes de l'iPhone 15

Tim Cook de son côté a rappelé qu'Apple est présent et prospère dans le pays depuis trois décennies. Il a dit vouloir que les relations entre les États-Unis et la Chine restent saines pour préserver ces acquis. Car Apple ne jouit plus de la même aura dans le pays, où les fonctionnaires se sont vus interdire l'utilisation de ces téléphones, le gouvernement craignant qu'ils puissent servir d'outils d'espionnage des services américains.

Serait-ce la raison pour laquelle l'iPhone 15 ne crée pour le moment pas d'enthousiasme ? En effet, le téléphone se vend pour le moment moins que la génération iPhone 14, dans un pays où, traditionnellement pourtant, Apple est la marque la plus recherchée par les consommateurs, et le seul étranger vers lequel les clients chinois se tournent.