Le top 5 des smartphones les plus vendus en France cet été ne devrait pas vous étonner

Ces chiffres ont été établis par Counterpoint, qui a analysé au total 8 grands marchés mondiaux (dont la France) pour les ventes de juillet 2023. Et ce qui peut être remarqué, c'est que nous sommes le seul pays avec l'Allemagne à ne compter que des téléphones très haut de gamme dans le top 5 des appareils les plus vendus.

En comparaison, les États-Unis et le Royaume-Uni voient, eux, le modèle Galaxy A14 s'intercaler dans ce classement. Plus loin, les Coréens privilégient, sans surprise, Samsung, que ce soit pour les meilleurs Samsung Galaxy S23 ou des modèles milieu de gamme Galaxy A24 et A34, avec l'iPhone 14 occupant modestement la cinquième place.

Le Japon montre un goût particulier pour les modèles Google Pixel, le Pixel 7a (5 %) étant le quatrième plus vendu et le Pixel 6a (5 %) le cinquième plus écoulé, le top 3 étant évidemment toujours occupé par l'iPhone. Enfin, l'Inde et la Chine montrent des visages bien à part, avec des marques comme Vivo, Oppo ou OnePlus qui réussissent à trouver leur place dans ces marchés.