iPhone 15 : on se l'arrache déjà !

Les analystes de Wedbush Securities, Daniel Ives, John Katsingris et Steven Wahrhaftig nous apprennent que la demande autour des nouveaux iPhone est particulièrement forte. Les précommandes de l'iPhone 15 sont entre 10 et 12 % plus importantes que l'année dernière. En plus de surpasser les performances de l'iPhone 14, l'iPhone 15 semble prendre à contrepied les attentes des analystes. Enfin, comme nous pouvions l'imaginer, les commandes autour des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max semblent particulièrement importantes en Inde, en Chine, aux États-Unis, ainsi que dans certains pays d'Europe.