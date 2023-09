Crash test : l'iPhone 15 Pro est-il plus solide que son prédécesseur ?

Torturer les smartphones, certains en font leur métier. Pour d'autres, c'est même devenu une passion… S'il nous arrive parfois de nous demander qui peut bien se cacher derrière ces individus dépourvus de cœur, force est d'admettre que leur travail nous rend bien service. Des semaines avant l'officialisation des nouveaux iPhone, nous découvrions qu'Apple pourrait commencer à doter ses appareils de matériaux en titane. Cela a d'ores et déjà débuté avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, qui jouissent tous deux d'un châssis en titane. Si nous savons désormais qu'ils sont sensiblement plus légers que leurs prédécesseurs, sont-ils pour autant plus solides ?