Ce que révèle le premier démontage d'un iPhone 15 Pro

S'il y a bien un smartphone qui est attendu par ses fans inconditionnels à chaque nouvelle génération, c'est bien l'iPhone. À peine sorti, l'iPhone 15 Pro est déjà un succès. Plus léger qu'avant, plus performant et toujours doté de capacités photographiques excellentes, cette nouvelle version reste dans la plus pure tradition du produit phare d'Apple. Si l'écrasante majorité l'achète pour un usage classique, ce n'est pas le cas de tous. La chaîne YouTube PBKreviews s'en est procuré un, juste pour le démonter et découvrir ce qui se cache dans le ventre de la bête.