Le plus important gestionnaire d’actifs au monde s’intéresse aux crypto-monnaies

Le P.-D.G. de BlackRock, Larry Fink, a récemment fait des commentaires positifs sur le Bitcoin. Lors d’une conversation avec l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, le P.-D.G. a déclaré que le BTC attire de plus en plus l’attention de Wall Street et que la plus grande des cryptomonnaies avait le potentiel d’évoluer vers un actif financier mondial.

« Bitcoin a attiré l’attention et attisé l’imagination de nombreuses personnes. C’est un marché assez petit par rapport aux autres. Peut-il évoluer vers un marché mondial ? C’est possible. »

Le gestionnaire d’actifs britannique Ruffer Investment Management a déjà sauté le pas en achetant l’équivalent de 550 millions de livres sterling (745 millions de dollars) de BTC en novembre, ce qui représenterait 2,7 % de son portefeuille. Selon un porte-parole de Ruffer, il s’agirait de se protéger contre « certains des risques que nous constatons dans un système monétaire fragile et des marchés financiers biaisés ».