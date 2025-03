Le résultat ne s'est évidemment pas fait attendre. Au moment même de l'annonce, le cours de toutes les cryptos a bondi, et plus encore, celui des principales crypto concernées. Le Bitcoin a ainsi en quelques heures vu son cours croître de 10%, tout comme l'Ethereum. L'augmentation a été plus forte pour le XRP et le SOL, alors que le Cardano a presque vu son cours doubler en moins de 12 heures après cette annonce.

Depuis cette communication, effectuée hier dans l'après-midi, les prix de ces cryptos sont légèrement redescendus. Mais le marché dans son ensemble continue lui de croître sous l'effet de cette annonce. En moins de 24 heures, la capitalisation globale du marché de la crypto a ainsi gagné quelque 300 milliards de dollars. De quoi amorcer le bull run si attendu par toute l'industrie ?