Brave tacle Google Chrome concernant ses avancées sur la vie privée

Deux ans pour protéger la vie privée

Chrome, la partie visible de l'iceberg

Lancée en août 2019, l'initiative Privacy Sandbox de Chrome veut développer des standards pour le respect de la vie privée, ce que dénonce Brave Des cookies tiers bloqués d'ici 2022 : l'annonce de Chrome en janvier dernier a fait sourire son concurrent Brave. Et pour cause : le navigateur les bloque depuis plusieurs années, tout comme Safari Dans son communiqué, Chrome justifie ce délai en arguant la nécessité «», avant de passer aux premiers tests d'ici la fin de l'année. Un argument démonté par Brave, qui ironise en félicitant l'équipe de Chrome «».Pour finir, Brave présente les principales fonctionnalités qui le différencie de Chrome en termes de protection de la vie privée. Outre le blocage des cookies tiers, Brave bloque aussi les trackers ou les prises d'empreintes digitales par des sites tiers.Avec près des deux tiers des utilisateurs, Chrome domine nettement le marché mondial des navigateurs web . Second, Safari agrège seulement 17 % des utilisateurs. Bon troisième, Firefox ne récolte que 4,7 % du marché. Un atout qui vient compléter le reste de l'empire Google : entre moteur de recherche, boîte mail, outil d'analyse et publicité web, l'emprise de Google sur les données des utilisateurs est gigantesque.

Une position ultra-dominante que dénonce Brave : «».Lancé en 2016, Brave se positionne comme un navigateur ultra-rapide et respectueux des utilisateurs. Outre le blocage des cookies tiers, il ne revend pas les données de navigation à des entreprises tierces. En octobre, Brave annonçait atteindre les 8 millions d'utilisateurs