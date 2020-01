Plus rapide et plus économe ? Brave partage ses résultats de benchs

Brave : un navigateur avec un adblock intégré

© Brave

Rapidité, mémoire, énergie : Brave expose ses atouts

© Brave

Source : Brave

D'après ces benchs, il serait plus compétitif que Chrome Firefox et Opera Lancé pour la première fois en 2016, Brave promet notamment à ses utilisateurs d'être plus rapide que ses concurrents. Et pour cause : le navigateur utilise des « Shields » pour bloquer publicités, scripts et trackers présents sur les sites web, ces données ralentissant le chargement des pages et utilisant de la mémoire vive des terminaux. En les bloquant, Brave ne propose ainsi que « l'essentiel » des données d'une page à ses utilisateurs.Pour évaluer les performances de son navigateur, l'éditeur a procédé à une série de tests sur Windows, MacOS et Android. Il a ensuite effectué des tests similaires avec différents navigateurs, dont Chrome, Firefox et Opera.Les tests ont été pratiqués sur une liste de 35 sites médiatiques, marchands, front pages, et selon plusieurs scénarios, avec différents onglets ouverts - ce qui a une influence sur le temps de chargement des pages.Selon les résultats présentés, sur desktop, le navigateur permettrait d'économiser en moyenne 7,2 secondes de temps de chargement d'une page (Page Load Time) sur Windows, par rapport à Chrome, Opera et Firefox. Sur MacOS, le gain moyen serait de 10 secondes par rapport à ces concurrents.Concernant la mémoire utilisée, si l'activation des « Shields » demande davantage de mémoire au démarrage, cela permettrait ensuite d'économiser 40 à 47 % de mémoire par rapport à Chrome et Firefox, et ce dès lors que cinq onglets sont ouverts.Sur mobile, le benchmark de Brave met également en exergue une consommation d'énergie moindre comparée à celle des navigateurs concurrents. À terme, l'utilisateur prolongerait donc la durée de vie de sa batterie, faisant en outre des économies de données mobiles.Construit en open source sur la base de Chromium et Blink, Brave possède également un programme de protection des données personnelles. Le navigateur n'enregistre ainsi pas les données de navigation, et ne les revend pas à des entreprises tierces, cherchant à imaginer un nouveau modèle pour le web...