Google éliminera (presque) les cookies d'ici deux ans sur Chrome

Mettre fin aux traceurs qui restent parfois plusieurs années sur les appareils

Google va remplacer les cookies par de nouvelles solutions, plus protectrices de la vie privée

Source : Google

Depuis près de trois décennies, les cookies informatiques offrent la possibilité aux entreprises et annonceurs de suivre les internautes à la trace. Mais à l'heure où la confidentialité et le respect de la vie privée des internautes sont devenus des questions fondamentales, les sociétés ou organisations qui exploitent des navigateurs web ont commencé à serrer la vis autour des petits programmes. Emboîtant le pas de Firefox et Safari , qui ont déjà agi sur le sujet, Google a annoncé, mardi 14 janvier sur son blog, son intention de rendre «».Le navigateur internet de Google, Chrome, est aujourd'hui privilégié par deux utilisateurs sur trois, ce qui rend chaque décision le concernant déterminante. Plus que pour ses concurrents. Mais contrairement à eux, Google ne compte pas bannir définitivement les cookies provenant d'entreprises tierces. Cela aurait été trop beau, et cela aurait, selon Google, «».En somme, supprimer purement et simplement pour toujours (on grossit le trait volontairement) des traceurs sur Chrome pourrait inciter les annonceurs à employer des méthodes plus agressives encore de collectes d'informations au sujet des utilisateurs.Google veut en fait supprimer l'influence qu'ont les cookies tiers sur les utilisateurs. Ces derniers (qui proviennent du site visité et non de Google, les fameux scripts publicitaires) demeurent généralement pour une durée indéterminée sur les appareils des internautes ou des mobinautes, une durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Ils permettent d'obtenir des informations sur les visiteurs comme la géolocalisation ou les habitudes de navigation, informations ensuite monétisées puisque revendues. «», précise la société à leur sujet.Les annonceurs pourront toujours diffuser des messages ciblés aux internautes, mais en passant par le programme Privacy Sandbox de Google, dont des tests vont être menés d'ici la fin de l'année pour étudier le développement de nouveaux mécanismes.Les cookies tiers sont implantés sur lespar des entreprises externes qui ont fait de la récolte de données leur spécificité, avec pour conséquence une collecte qui se poursuit même après que l'utilisateur quitte le site web visité. Des sociétés comme Criteo ont ainsi dévissé en Bourse (-16 %) après l'annonce de Google, mardi.Reste à savoir ce que Google pondra comme «» à ces cookies tiers, l'idée générale étant - au départ - de renforcer la confidentialité de la navigation.