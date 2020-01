Chrome 80 va proposer une nouvelle interface pour modérer les notifications des sites

Une nouvelle interface

Google s'adaptera en fonction

Google imite Mozilla Firefox et sa nouvelle monture 72.0, qui s'attaque aux demandes de notification sur le web. Ces dernières représentent en effet l'une des nuisances les plus récurrentes pour les utilisateurs.Dans les faits, vous ne serez plus dérangé par une notification vous demandant d'accepter ou de refuser une action. En outre, si demande il y a, celle-ci devrait davantage apparaître à un moment considéré comme « opportun », plutôt qu'à la première visite de l'utilisateur sur le site Internet concerné.Que ce soit sur téléphone portable ou sur navigateur Internet, un texte «» apparaîtra dans la barre de recherche, à droite de l'URL. Il sera alors possible d'afficher les notifications du site Internet manuellement, par le biais d'un simple clic.Cette nouvelle interface sera activable dès le lancement de la version 80 de Chrome, qui devrait être déployée le 4 février prochain. Il faudra alors vous rendre dans la rubrique « Confidentialité et sécurité » > « Paramètres du site » > « Notifications ». Vous pourrez également accéder à l'option qui permet de rendre n'importe quelle notification silencieuse.À noter toutefois que tous les sites Internet ne seront pas concernés par un blocage automatique de leurs notifications. Et si l'utilisateur aura toujours la possibilité, manuelle, de rendre silencieux n'importe quel site (ou l'inverse), Google procédera de son côté à un blocage automatique des notifications en s'appuyant sur deux conditions : un faible taux d'engagement et un refus fréquent des demandes de notification dudit site par les usagers.De même, si un internaute refuse à plusieurs reprises les notifications de sites internet, l'option sera appliquéeau domaine suivant.Pour les webmasters, il est d'ores et déjà possible d'effectuer des tests avec Chrome Canary , pour voir comment l'algorithme réagit vis-à-vis de telle ou telle adresse web. La firme de Mountain View confirme ici sa volonté de s'attaquer frontalement aux sites utilisant les notifications dans un but malveillant, en leur infligeant une pénalité directe...