Mozilla va rendre les notifications moins intrusives dans le prochain Firefox

Les notifications agissent comme un épouvantail chez certains utilisateurs



Lire aussi :

Avec Firefox 70, les internautes pourront surveiller les traqueurs publicitaires



Une présentation moins envahissante disponible dès janvier 2020



Source : Neowin

Les notifications intégrées au navigateur ne sont pas plébiscitées par les utilisateurs. Mozilla a voulu savoir précisément ce que sa communauté pensait de ces pop-up qui suggèrent un abonnement à un site Web pour ne rien rater des dernières actualités publiées.Entre le 25 décembre 2018 et le 24 janvier 2019, près de 18 millions de notifications ont été affichées dans Firefox et les utilisateurs n'ont interagi qu'avec seulement 3 % d'entre elles. Pire encore, 19 % des notifications ont eu pour effet de les faire fuir et qu'ils ne reviennent jamais sur le site visité.Les internautes expliquent ne pas comprendre en quoi l'affichage de notifications améliore l'expérience utilisateur, mais également que ces messages s'affichent trop tôt, dès l'arrivée sur le site Web et sans avoir le temps de décider si l'on souhaite activer ces notifications ou non.Seules les notifications invitant à allumer la caméra ou le micro ont trouvé grâce aux yeux des internautes, avec un taux d'acceptation de 85 %.Personne ne souhaite donc que son navigateur ne ressemble à son smartphone et le message a été entendu clairement par Mozilla, qui va modifier l'affichage des notifications dès la version 72 de Firefox, disponible en janvier prochain.Il faudra désormais cliquer sur le bouton dédié aux notifications, situé dans la barre d'adresses, pour voir le contenu de ces dernières. Les utilisateurs intéressés auront un clic supplémentaire à effectuer mais une large partie des utilisateurs pourra désormais naviguer sans se soucier de ces messages envahissants.