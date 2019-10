Avec Firefox 70, les internautes pourront surveiller les traqueurs publicitaires

Une meilleure protection de la vie privée

Des rapports complets

Source : HelpNetSecurity.

Un an après avoir commencé à s'attaquer aux problèmes des trackers avec ses versions 63, 65 et 69, Mozilla continue sa politique de fournir une meilleure protection des données personnelles. La firme a annoncé avoir bloqué plus de 450 milliards de requêtes de pistage depuis le 2 juillet dernier.La nouvelle version de Firefox se propose d'améliorer l'ETP (), qui est désormais capable de bloquer automatiquement les mouchards publicitaires de certains réseaux sociaux connus (Facebook, LinkedIn et Twitter). Vous verrez alors apparaître une notification en dessous de l'URL qui vous préviendra en ces termes suivants : « Firefox a empêché un réseau social de vous pister ici ».Comme sur la mouture précédente, l'usager aura toujours le luxe de choisir parmi trois types de protection différents : « Standard », « Strict » et « Personnalisé ». La première, activée par défaut, s'attaquera donc aux traqueurs des sites, aux cookies de pistage entre sites, au contenu utilisé pour le traçage dans les fenêtres de navigation privée et aux mineurs de cryptomonnaie.L'un des ajouts majeurs en matière de sécurité de cette nouvelle version du navigateur à l'effigie du panda roux est le détail : loin de se limiter à une défense contre les trackers, l'utilisateur est en mesure de décortiquer et de comprendre un tas d'informations : nombre de traceurs publicitaires bloqués au cours de la semaine, les différents cookies, les diverses tentatives suivant les sources, les traqueurs des réseaux sociaux...Pour obtenir ce rapport général, cliquez sur le menu à droite et sélectionnez « Protection de la vie privée ». Vous accédez alors à un récapitulatif complet. Très pratique également, il est possible de consulter directement depuis un site Internet ce bulletin, en profitant de l'icône en forme de bouclier dans la barre d'adresse.Toutes ces préventions prises par Mozilla seront liées à Firefox Monitor, le service gratuit qui permet de vérifier l'activité néfaste attachée à votre e-mail. Accessible depuis le menu de protection de la vie privée du navigateur, vous serez alerté en cas de nouvelle fuite de données aussitôt par courrier électronique. Enfin, Firefox également a ajouté la fonctionnalité Lockwise, qui vous propose d'enregistrer et de synchroniser vos mots de passe sur l'ensemble de vos appareils, de manière sécurisée.