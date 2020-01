Le navigateur internet le plus utilisé en 2019 est... Chrome pour Android !

Google Chrome pour Android passe devant... Google Chrome

Source : PreciseSecurity

Selon une étude menée par, c'est un certain Google Chrome pour Android qui a été le plus utilisé dans le monde en 2019. Ce dernier s'adjuge en effet une part de marché dépassant les 33 %.À la seconde place, on retrouve Google Chrome 78 , avec 23,71 %, suivi par Safari pour iOS avec 11,01 %. Du côté de chez Microsoft, Edge pointe à la huitième place, avec 1,76 % de part de marché, tandis que Internet Explorer 11 cale en onzième position, avec 1,47 %.À noter également la contre-performance de Firefox , crédité de seulement 3,15 % de part de marché... Ce qui n'empêche pas le navigateur de pointer à la quatrième place au classement général.